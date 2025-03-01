Resmi Gazete'de yayımlandı: 3'ü kadın 7 yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7 büyükelçi ataması gerçekleştirildi. Kararın ardından İtalya, Panama ve Laos olmak üzere 3 ülkeye kadın büyükelçi atanmış oldu.

Buna göre; Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Kemal Ökem, Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri atandı. Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan, İtalya Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Oya Yazar görevlendirildi.