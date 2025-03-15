Resmi Gazete’de yayımlandı: Askeri öğrencilerin yatay geçiş hakları kaldırıldı

Askeri öğrenciler için yeni bir yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren düzenlemeye göre, fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler artık yatay geçiş yapamayacak ve öğrenim gördükleri bölümleri değiştiremeyecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, "Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar" ifadesi yönetmeliğe eklendi. Bu kapsamda, askeri öğrencilerin eğitim hayatları boyunca bağlı oldukları yükseköğretim kurumunda kalmaları zorunlu hale getirildi.

Mezuniyet ve atama tarihi de düzenlendi

Düzenleme kapsamında, askeri fakülte ve yüksekokullardan mezun olan öğrencilerin mezuniyet tarihleri, teğmenliğe nasıp (atama) tarihleri olarak kabul edilecek. Bu değişiklik, askeri öğrencilerin eğitim süreçlerini ve kariyer başlangıçlarını daha sistematik bir şekilde düzenlemeyi amaçlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan bu karar, askeri öğrencilerin eğitim süreçlerini daha disiplinli hale getirmeyi hedeflerken, yatay geçiş uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara tam bağlılık içinde olmaları sağlanacak.