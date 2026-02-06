Resmi Gazete’de yayımlandı: BDDK’da ikinci başkan ve üyeliklere yeni isimler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda (BDDK) üst düzey görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya atandı. Kurulda boş bulunan üyeliklere ise Olcay Turan ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Recai Kaya getirildi.
Atamalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirildi.
Söz konusu kararlarla birlikte BDDK’nın üst yönetim yapısında değişikliğe gidilmiş oldu.
