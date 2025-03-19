Resmi Gazete'de yayımlandı! Belediyelerde sözleşmeli çalışan sanatçılar için 'teşvik ikramiyesi' verilebilecek

Devlet sanatçıları ve sözleşmeli sanatçıların çalışma koşullarına yönelik değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, görevlerinde olağanüstü çaba ve başarı gösterdiği belirlenen sözleşmeli belediye sanatçıları, belediye başkanının onayıyla iki aylık maaşlarına kadar teşvik ikramiyesi alabilecek.

Hangi sanatçıları kapsıyor?

Söz konusu esaslar, Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Geçici 12, 13 ve 14’üncü maddeleri kapsamındaki personeli ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çeşitli sanat kuruluşlarında görev yapan sanatçıları kapsıyor. Bu kuruluşlar arasında Devlet Klasik Türk Müziği Koroları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları, Devlet Çok Sesli Müzik Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Türk Müziği Toplulukları, Oda Orkestraları ve Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu yer alıyor.