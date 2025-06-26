Resmi Gazete'de yayımlandı: Deniz kıyısındaki ormanlar turizme açılıyor! Tek bir şart var...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile birlikte ormanlık alanlar ve kıyı bölgeleriyle ilgili önemli bir adım atıldı.

Yeni düzenlemeye göre, devletin tasarrufu altındaki ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan orman alanları, belirli şartlar altında turizm yatırımlarına dahil edilebilecek.

Tek şart 'kamuya açık' olması

Bu değişiklikle birlikte, turizm yatırımları için orman vasfındaki kıyı alanlarının da belirli koşullarda kullanımının önü açılmış oldu. Ancak söz konusu alanların yalnızca 'kamuya açık' olması şartıyla kapsama alınacağı vurgulanıyor.

Yönetmeliğin 'ek alan tahsisi' başlıklı 12. maddesine eklenen fıkrada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarından kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar, kamu kullanımına açık olmak şartıyla, kullanma izni verilmek suretiyle tahsis sınırları içerisine dahil edilebilecek."