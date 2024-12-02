Resmi Gazete'de yayımlandı: DMO, Göç İdaresi Başkanlığı için ihaleyle 'drone' alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, DMO, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu muhtelif cins ve miktar dronu, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alacak.

İhaleye teklif verecek firmalar, 140 lira şartname bedelini DMO veznelerinden birine veya banka hesabına yatıracak.

Son tarih ne zaman?

Teklifler, 9 Aralık saat 12.00'ye kadar DMO Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığına verilecek, ayrıca teklifler posta yoluyla da kabul edilecek.