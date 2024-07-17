Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Karatay ilçesinde bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV KOSKİ GES TM (Alibeyhöyüğü-Alakova) Brş.N. Enerji İletim Hattı (Doğu-Batı) Projesi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde "154 kV Şule RES TM-Şarkikaraağaç TM Enerji iletim Hattı Projesi, Diyarbakır'da "154 kV Karacadağ OSB-Diyarbakır-4 Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Diyarbakır 4-Diyarbakır 1 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4. grup küçük alan maden sahasının ihalesi yapılacak. Buna göre, Adana'da 4. grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.