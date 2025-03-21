Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul’daki yeni metro projesi İBB’den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!

İstanbul’da yapılması planlanan Kazım Karabekir - Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Karar, 21 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yürürlüğe konulan raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine ilişkin hükümlerde değişiklik yapıldığı belirtildi. Bu değişiklikle Kazım Karabekir - Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı da Bakanlığın yetki alanına dahil edildi.

Yeni kararla birlikte, Kazım Karabekir - Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım süreci ve finansmanı da artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.