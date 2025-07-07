Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı'na 548 öğrenci alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA), 2025 yılı için Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 225 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna ise 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alımı yapacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Temmuz'da başlayacak ve 27 Temmuz saat 23.59'a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını yalnızca "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden, e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Posta ya da şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adaylar 21 yaşını doldurmamış olmalı

Başvuracak adayların, düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını doldurmamış olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekiyor.

Başvuru şartları ve ayrıntılı bilgiler, "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yayımlanan "2025 Yılı JSGA Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2025 Yılı Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan erişilebilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylara dair seçme sınavı tarihleri, uygulama esasları ve diğer duyurular yine internet sitesinden ilan edilecek.