Resmi Gazete’de yayımlandı! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 206 işçi alınacak: Başvuru şartları ne?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda daimi işçi statüsünde 206 personel alımı yapacak. Başvurular 21 Şubat’a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. Alım süreciyle ilgili detaylar Resmi Gazete’de yayımlanırken, adaylar ilanla ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, çeşitli pozisyonlarda daimi işçi statüsünde 206 personel alımı gerçekleştirecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 21 ikinci kaptan, 21 ikinci mühendis, 10 kılavuz kaptan, 1 mühendis, 4 büro personeli, 19 tekniker, 2 veri giriş operatörü, 2 gözcü muhabereci, 10 tahlisiyeci, 71 gemici ve 45 yağcı alınacak.
Başvurular 21 Şubat’a kadar sürecek
Başvurular, 21 Şubat’a kadar Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden veya Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen giderek yapılabilecek.
İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden incelenebilir. Adayların başvurularının ardından, Türkiye İş Kurumu tarafından nihai listelerin açıklanmasıyla birlikte sözlü sınav ve mülakat sürecine dair bilgilendirme yapılacak.