Resmi Gazete’de yayımlandı: Konkordato başvurularında yeni dönem başladı

Adalet Bakanlığı, mali sıkıntı yaşayan şirketlerin başvurduğu konkordato süreçlerinde sunulan finansal belgelere ilişkin kapsamlı düzenlemeleri yürürlüğe koydu.

13 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi.

Yeni kurallara göre şirketler büyüklüklerine göre farklı finansal raporlama sistemlerine tabi olacak. Bağımsız denetime tabi büyük ölçekli şirketler Türkiye Muhasebe Standartları’nı (TMS) kullanacak. Orta ölçekli işletmeler kendileri için belirlenen özel standartlara göre raporlama yaparken, küçük ölçekli borçlular ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi olacak.

Konkordato başvurularında kritik öneme sahip olan ve şirketin mali durumunu doğrulayan “makul güvence veren denetim raporu” için de yeni şartlar getirildi. Buna göre söz konusu raporların mahkemeye iki nüsha halinde sunulması zorunlu olacak.

Bildirim yükümlülükleri sıkılaştırıldı

Yönetmelik ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik bildirim yükümlülüklerini de sıkılaştırdı. Denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda olacak. Mahkeme yazı işleri müdürlükleri de dava açılmasının ardından raporları gecikmeden ilgili kurumlara iletecek.