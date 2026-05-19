Resmi Gazete'de yayımlandı: Nükleer santral projelerinde vergi kesintisi düşürüldü

Nükleer santral inşaatı ve onarım işleri kapsamında yüklenicilere yapılacak ödemelerde uygulanacak vergi kesintisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Stratejik yatırımlara destek amacı taşıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, daha önce 29 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile stratejik öneme sahip ulaştırma projelerinde uygulanan tevkifat oranı yüzde 1'e düşürülmüştü. Bu kapsamda demir yolu hatları, metro, tramvay, monoray, füniküler ve gemi inşa-onarım işleri düşük oranlı tevkifat uygulamasına alınmıştı.

Yeni düzenlemeyle birlikte nükleer santral inşaatı ve onarım işleri de aynı kapsama dahil edildi.

Finansman yükünün azaltılması hedefleniyor

Yayımlanan kararla, yüksek finansman ihtiyacı gerektiren ve uzun vadeli yatırım niteliği taşıyan nükleer enerji projelerinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Düzenlemenin, projelerin finansman maliyetlerini azaltarak yatırım süreçlerini hızlandırması ve enerji arz güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor. Ayrıca nükleer enerji yatırımlarının uluslararası rekabet gücünün artırılması ve stratejik altyapı projelerinin daha etkin şekilde hayata geçirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Diğer inşaat işlerinde yüzde 5 uygulanacak

Karar kapsamında nükleer santral inşaatı ve onarım işlerinde uygulanacak tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlenirken, diğer yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde mevcut yüzde 5'lik tevkifat oranının uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Düzenlemenin, yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren yapılacak ödemelerde geçerli olacağı kaydedildi.