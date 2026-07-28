Resmî Gazete'de yayımlandı: Sera gazı raporlamasında kurallar değişti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin sera gazı emisyonlarını açıklarken kullanacağı bazı teknik ölçütleri değiştirdi.

KGK'nin konuya ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu tarafından yayımlanan bazı hükümler de ulusal mevzuata dahil edildi.

Ölçümlerde uluslararası standart uygulanacak

Yeni düzenlemeye göre işletmeler, sera gazı emisyonlarını "Sera Gazı Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı" doğrultusunda ölçecek.

Ancak yetkili makamın veya işletmenin kote olduğu borsanın, emisyonların tamamının ya da bir bölümünün farklı bir yöntemle hesaplanmasını zorunlu tutması halinde ilgili yöntem kullanılabilecek.

Uluslararası düzenlemelerle uyum hedefleniyor

Yapılan değişikliklerle işletmelerin sera gazı emisyonlarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarında uygulayacağı açıklama hükümlerinin uluslararası düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.