Resmî Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli subay ve astsubaylar için muvazzaflık kriterleri değişti

Sözleşmeli subay ve astsubayların muvazzaf statüye geçirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. "Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre muvazzaflığa geçiş sınavları üç aşamadan oluşacak: yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat. Başarı sıralamasında yazılı sınavın yüzde 55'i, fiziki testin yüzde 15'i, mülakatın ise yüzde 30'u etkili olacak.

Mülakatta en az 70 puan şartı

Yazılı sınav genel kültür ve meslek bilgisi konularını kapsarken, fiziki testte şınav, mekik ve 3 bin metre koşudan en az 50 puan almak ve ortalama 60 puana ulaşmak gerekecek. Mülakatta ise adayların 100 üzerinden en az 70 puan alması şart olacak.

Başarı notuna sicil ortalaması ve mükâfat puanları da eklenecek, disiplin cezaları ise puandan düşülecek. Komando kursunu bitirenlere ek puan, terörle mücadelede malul olup görevine devam eden personele ise 10 puan ilave edilecek.

Öte yandan, son bir yılda 10, son üç yılda 20 disiplin cezası puanına ulaşanlar ile hakkında meslekten çıkarma cezası gerektiren soruşturma süren veya görevden uzaklaştırılanlar muvazzaflığa geçirilemeyecek.

Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Millî Savunma Bakanı birlikte yürütecek.