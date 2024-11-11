Resmi Gazete'de yayımlandı: SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı.

Üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.

Mahmut Sütçü kimdir?

Mahmut Sütçü 1968 yılında Samsun Bafra'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bafra ve Amasya’da tamamlayan Mahmut Sütçü, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu.

Mahmut Sütçü, 1991 yılında açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzmanı Yardımcılığı’na ve daha sonra yeterlilik sınavında da başarı göstererek 1994 yılında Hesap Uzmanlığına atandı. Mahmut Sütçü, 2003 senesinde Baş Hesap Uzmanı oldu.

Mahmut Sütçü, 2002–2003 yılları arasında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilerek İngiltere’de bulundu. 2004–2005 yılları arasında ise İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı'nda asaleten, bu görevi ile birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları içerisinde da vekaleten görev yaptı.

Mahmut Sütçü, 2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğü'ne vekalet etti ve Gelir İdaresi'nin yeniden yapılanması neticesinde 16.09.2005 tarihinde Antalya Vergi Dairesi Başkanı olarak atandı.

Bir dönem Ankara Vergi Dairesi Başkanı olarak da görev yapmış olan Mahmut Sütçü, daha sonra da Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Mahmut Sütçü, idari görevlerinin yanı sıra 2006, 2007, 2008 ve 2009 eğitim-öğretim yıllarında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencilerine Vergi Hukuku dersi verdi.

Mahmut Sütçü, evli ve iki çocuk babasıdır.