Resmi Gazete'de yayımlandı: SPK, TCMB ve TÜİK'e üst düzey atamalar
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan atama kararlarıyla birçok kurumda üst düzey görev değişikliğine gidildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na Mahmut Sütcü getirilirken, Kamu Gözetimi Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül, TCMB Başkan Yardımcılığı'na Yusuf Emre Akgündüz, TÜİK Başkanlığı'na ise Mehmet Arabacı atandı.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Mahmut Sütcü atanırken, İkinci Başkanlığa Ahmet Aksu ve Üyeliğe Yusuf Sünbül atandı.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine ise Abdi Serdar Üstünsalih atandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Mehmet Arabacı atandı.
Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınarak, yerine Zikrullah Erdoğan atandı.
TÜİK Başkanlığına ise Mehmet Arabacı atandı.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek getirilirken, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Alemdar atandı.