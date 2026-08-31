Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizm işletmelerine kat mülkiyeti istisnası

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Turizm işletmesi ya da kısmi turizm işletmesi belgesine sahip bazı tesislerde, konaklama birimleri üzerindeki kat mülkiyeti ve kat irtifakı korunacak.

Düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1 Haziran 2019'dan önce imar planlarında yalnızca ticari kullanıma ayrılmış alanlarda bulunan tesislere istisna getirildi.

Belirli tesisler kapsam dışında tutuldu

Yeni düzenlemeye göre, turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi bulunan söz konusu tesislerde, aynı malike ait konaklama birimleri üzerinde kat mülkiyeti ya da kat irtifakı bulunması halinde yönetmeliğin 13'üncü maddesinin sekizinci fıkrası uygulanmayacak.

Böylece bu tesislerde mevcut kat mülkiyeti ve kat irtifakı, yönetmeliğe aykırılık olarak değerlendirilmeyecek.

Mevcut uygulamada belge iptal edilebiliyordu

Yönetmeliğin ilgili fıkrası, konaklama hizmeti sunulan tesislerin tek bir bağımsız bölüm sayılmasını öngörüyor. Aynı hüküm kapsamında, konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe tabi haklar kurulmasına izin verilmiyor.

Bu şartları karşılamayan tesislere turizm belgesi düzenlenmezken, sonradan aykırılığı tespit edilen işletmelerin belgeleri de iptal edilebiliyordu. Yapılan değişiklikle, belirtilen nitelikleri taşıyan tesisler bu uygulamanın dışında bırakıldı.