Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile Filistin arasında sürücü belgesi anlaşması!

Türkiye ile Filistin arasında, sürücü belgelerinin karşılıklı tanınmasını ve değişimini öngören uluslararası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

24 Mayıs 2022 tarihinde Ramallah'ta imzalanan anlaşma, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pratik ve teorik sürüş sınavlarından muaf tutulacak

Düzenlemeye göre, iki ülke, karşılıklı olarak sınırları içinde oturma iznine sahip vatandaşların geçerli ve kalıcı sürücü belgelerini tanıyacak. Ayrıca bu belgelerin değiştirilmesi sürecinde başvuru sahipleri, pratik ve teorik sürüş sınavlarından muaf tutulacak.

Sürücü belgelerinin geçerliliği ve değişimi, her iki ülkenin ulusal mevzuatları doğrultusunda yürütülecek.