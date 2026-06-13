Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ve Suudi Arabistan'dan karşılıklı vize adımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamilerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" resmen yürürlüğe alındı.

Kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri kapsamında onaylandığı belirtildi.

Seyahat sürecinin kolaylaştırılması amaçlanıyor

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre anlaşma, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı iş birliğinin artırılması ve mütekabiliyet esasına uygun şekilde vatandaşların seyahat süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla hazırlandı.

Toplam 12 maddeden oluşan anlaşmayla, diplomatik ve hususi pasaport sahibi Türk ve Suudi Arabistan vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında karşılıklı muafiyet sağlanması öngörülüyor.

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