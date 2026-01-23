Resmi Gazete’de yayımlandı: Üç ile yeni il emniyet müdürü atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Yalova, Bilecik ve Niğde il emniyet müdürlüklerine yeni isimler atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ve Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA