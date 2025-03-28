Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkışlarında beyan edilmesi gereken parasal sınır yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası çıkışlarında gümrük beyanı zorunluluğunu düzenleyen tebliğde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, yolcu beraberinde gümrük idarelerine bildirimde bulunulması gereken parasal sınır 25 bin TL’den 185 bin TL’ye çıkarıldı.

Buna göre, yurt dışına çıkış yaparken 185 bin TL’yi aşan Türk parası veya Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgeler, Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı nakit beyan formu ile gümrük idarelerine bildirilecek.

Menkul kıymet ve türev araç işlemlerinde yeni düzenleme

Tebliğde yapılan bir başka değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlarını yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş banka ve aracı kurumlar aracılığıyla alıp satabilecekleri hükme bağlandı.

Bununla birlikte, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışı finansal kuruluşlarla kendi inisiyatifleri doğrultusunda yaptıkları türev işlemler için aracı kurum kullanma zorunluluğu getirilmese de, bu işlemlerle ilgili bedel transferlerinin yalnızca bankalar aracılığıyla yapılması zorunlu olacak.

Öte yandan, kaldıraçlı işlemler ve benzer türev araçlar yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Yetkisiz kişilerin bu işlemlere aracılık etmesi yasaklanırken, yurt dışına transfer de yapılamayacak. Aykırı işlemler tespit edildiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Türkiye’den yurt dışına para çıkışları ve finansal işlemler üzerindeki denetimler sıkılaştırılmış oldu.