Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte son atama ve görevden alma kararları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararla, 8 kente yeni il milli eğitim müdürü müdür ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan görevden alındı.

Bununla birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Kökrek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murak Küçükali, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İlhan Saz ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Uygar Keskin atandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamalar

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü'ne Zafer Ateş, İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen, Togan Oral, Tugay Tunçer, Mustafa Pulat ve Volkan Işıkçı, Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki atamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliğine Esma Gülçiçek Can atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki atamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda ise açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alpaslan Akkurt getirildi.

Türk Standartları Enstitüsü'nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş atandı.



Adli Tıp Kurumu'nda ise Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Biberoğlu Çelik görevlendirildi.