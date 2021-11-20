Resmi Gazete'ye erişim problemi

Ekonomi yönetiminde görevden alma ve Kabine'de değişiklik olacağı iddialarının ardından Resmi Gazete'nin yayımlandığı "www.resmigazete.gov.tr" web sitesine erişim problemi yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete'yi işaret ederek, "Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu iddiaların ardından gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin internet sitesine 00:00 itibarıyla 1 saati aşkın süre erişim sağlanamadı.

Aşırı yoğunluk nedeniyle Resmi Gazete'nin internet sitesi çöktü.

Kullanıcılar siteye girildiğinde 'sayfada çalışma yapıldığı' bilgisi ile karşılaştı.

Resmi Gazete'nin sitesi gece 01:05 itibariyle normale döndü.

Resmi Gazete'de ortaya atılan Kabine değişikliği iddialarına ilişkin bir karar yer almadı.