Resmi ilan tarifesi değişti: Ücretler yeniden belirlendi

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte gazeteler ve internet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilanların ücretlendirme esasları yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, gazetelerde resmi ilanların yayım bedeli, sayfa düzeninde esas alınan sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçümle belirlenen sütun-santim birimi dikkate alınarak hesaplanacak. İnternet haber sitelerinde ise ücretlendirme, bir santimetre boy ve 3,4 santimetre en ölçüsüne sahip bir kutu alan esasına göre yapılacak.

İlan metinlerinin dizgisinde 'Arial' yazı karakterinin kullanılması zorunlu olacak. Metinler 10 punto ile yazılacak, 5 santimetrelik alanda en az 12 satır bulunacak. Tek sütun ve bir kutu genişliği 3,4 santimetre olarak uygulanacak, ilan başlıkları ise 16 punto olacak. Ayrıca başlık ile metin arasında 3 milimetre boşluk bırakılacak, çerçeve kalınlığı 0,5 milimetre olacak ve metin ile çerçeve arasındaki boşluk 3 milimetre olarak düzenlenecek. Kelimeler arasında ise tek boşluk karakteri kullanılacak.

Yayım ücreti

Resmi ilanların bir santimetrelik tek sütun ve bir kutudaki yayım ücreti, günlük fiili satış ortalaması 50 binin altında olan gazeteler ile Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre 1, 2, 3, 4 ve 5. kategoride yer alan internet haber siteleri için 232 lira olarak belirlendi. Günlük satış ortalaması 50 binin üzerinde olan gazeteler ile aynı yönetmeliğin genel kategorisinde bulunan internet haber siteleri için ise bu tutar 263 lira olacak.

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek tarifede yer alan ücretlere Katma Değer Vergisi dahil edilmeyecek. Öte yandan, 21 Aralık 2024 tarihli ve 9285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.