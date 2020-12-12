Resmi ilanlar, gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak

Basın İlan Kurumu'nca, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerin ilan yayınlama şartlarının düzenlendiği Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesinde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle resmi ilanları internet sitelerinde haber ilan şeklinde duyuran gazeteler daha fazla resmi ilan yayınlama hakkı kazanırken resmi ilanlar artık daha çok kişiye ulaşacak.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazetelerde yayınlatılan resmi ilanların çevrimiçi ortamda da duyurulmasıyla icra, ihale, tebligat ve personel alımı ilanlarının mümkün olduğunca çok sayıda potansiyel muhatabına ulaşması, hedef kitle ve kamuoyuna etkili bir şekilde şeffaflık prensibi çerçevesinde duyurulması ve rekabet ortamının sağlanması gibi gayeler hedefleniyor.

Bugünün koşullarında teknolojinin sürekli ve hızlı değişimi, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda yeni mevzuat düzenlemelerini de beraberinde getiriyor. Resmi İlan Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinde daha önce yapılan değişiklikle, uzun yıllardır gazetelerde yayınlanan resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarına taşınmıştı. Aynı Yönetmeliğin ek gösterge şartları başlıklı 73’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerindeki düzenlemelerle gazetelerin çevrimiçi yayınlarına yönelik bazı kriterler getirilerek bu kriterleri yerine getiren gazetelere daha fazla resmi ilandan yararlanma hakkı verildi.

Bu düzenlemelerin yanında, gazetelerde yayınlatılan resmi ilanlardan kamuoyunun ilgisini çekebilecek nitelikte olan ve haber değeri taşıyanlar, kurumun ilan portalının manşet alanında duyurulmaya başlandı.

Bu uygulamalardan olumlu geri dönüşler alınması üzerine, gazetelerin resmi ilanları haberleştirmeleri ve kendilerine ait çevrimiçi yayınlarda yer vermelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarında da paylaşmaları sayesinde resmi ilanlara olan ilgi ve farkındalık her geçen gün artmaya devam ediyor.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 18 Kasım 2020 tarihli toplantısında Resmi İlan Yönetmeliğinin 73’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yapılan değişiklikle, Kurum ilan portalı "ilan.gov.tr" dijital pano (widget) uygulamasına kendi internet (haber) sitesinin ana sayfasında görünür alanda yer veren ve ilan portalından Kurum Genel Müdürlüğünün belirleyeceği ilanlardan en az üç farklı ilanı kaynak göstererek her gün kendisine ait internet (haber) sitesinde Kurum Genel Müdürlüğünün belirleyeceği şekilde kullanıp ilan portalındaki ilgili ilanın linkini koyan gazetelere esas göstergelerine 1/6 oranında ek gösterge verilmesi kararlaştırıldı.

Yönetmelik değişikliği, kurum ve ilgili gazetelerin konuyla alakalı yapacağı hazırlıklar sebebiyle 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.