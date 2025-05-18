Resmi tatillerde AVM çalışma saatleri: 19 Mayıs'ta (yarın) AVM'ler açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için heyecan dorukta... Resmi tatil nedeniyle vatandaşlar, 1 günlük izin yapacak. AVM'lerin çalışma düzeni de sıkça merak ediliyor ve "19 Mayıs'ta (yarın) AVM'ler açık mı" sorusu geliyor. İşte detaylar...
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusu yarın yurt genelinde yaşanacak. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumları ve okullar kapalı olacak. Vatandaşlar, hem bayramı kutlamak hem de günlük ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş merkezlerinin durumunu öğrenmeye çalışıyor. Bu nedenle de " 19 Mayıs'ta (yarın) AVM'ler açık mı, kapalı mı" sorusu geliyor.
19 Mayıs AVM'ler açık mı?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olmasına rağmen AVM’ler açık olacak. Alışveriş merkezleri, bayram günlerinde genellikle olduğu gibi 10.00–22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.