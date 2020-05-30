Restoran, kafe ve piknik alanları açılma kuralları belli oldu

30 Mayıs 2020

Mehmet KAYA

ANKARA- Lokanta, restoran, kafe benzeri işyerleri ile park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarlarının açılmasına yönelik kurallar belli oldu. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yönelik bir genelge yayımladı. Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Haziran itibariyle kontrollü olarak bu tür işyerlerinin faaliyetine başlamasına izin verileceği hatırlatıldı.

Saat 22.00’ye kadar açık tutulabilecek

Genelgeyle, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran’dan itibaren faaliyete başlayabilecek. Bu tür işletmeler saat 22.00’ye kadar hizmet verebilecek. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesisi bünyesindeki işletmelerde saat sınırlaması olmayacak.

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA vb. işletmeler saat 22.00’ye kadar, spor merkezleri ise saat 24.00’e kadar hizmet verebilecek.

Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanabilecek.

Sosyete pazarları

Halk arasında “sosyete pazarı” olarak adlandırılan giyim pazaryerleri ile oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlayabilecekler.

Genelgeye dayanarak Valilikler ve Kaymakamlıklar faaliyete başlamaya yönelik karar alacaklar.

Hangi kurallara uyacaklar?

Genelgede, Sağlık Bakanlığının her bir işletmenin salgına karşı alması gereken önlemler konusunda rehberler hazırladıkları, ilgili kurum ve kuruluşların da usul ve esaslar belirlediği hatırlatılarak, Valilik ve Kaymakamlıkların Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararı çıkararak uyulması gereken kuralları belirleyeceği ve işletmecilere, esnafa tebliğ edeceği belirtildi.

Genelgede, kurallara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesine göre idari para cezası, konusu suç olan davranışlara ilişkin olarak ise TCK 195. Maddeye göre işlem yapılması talimatı verildi.