Restoran ve kafelerde karekod dönemi! Son denetim tarihi de görünecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici menfaatinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla gıdada karekod uygulaması zorunlu hale getirildi.

Restoran ve kafelerde karekod dönemi

29 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Usul ve Esasları'na göre toplu tüketim ve satış yeri olarak faaliyet gösteren gıda işletmelerinde 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren "Karekod Uygulaması" mecburi hale getirildi.

Konuya ilgili açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca her bir işletmeye özel olarak hazırlanan karekodu https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/isletme/QRKodOlustur adresi İşletme Karekod sekmesinden oluşturulur. Tüm gıda satış ve toplu tüketim yerlerine gıda işletmesi karekodunun tüketicinin göreceği yerde bulundurulması mecburidir.

Son denetim tarihine kadar tüm bilgiler görülebilecek

Tüketiciler görsel üzerinde yer alan karekodu mobil cihazlarına indirmiş oldukları Tarım Cebimde uygulaması üzerinden sorgulattıklarında söz konusu işletmeye ait; kayıt/onay numarası, unvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihi bilgilerine ulaşabilecektir."