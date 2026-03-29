Restoran ve kafelerde menüde içerik dönemi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, restoran, kafe, kantin ve benzeri toplu tüketim yerlerinde sunulan gıdaların içerik, alerjen ve enerji (kalori) bilgilerinin tüketiciye açıklanmasına ilişkin uygulamanın ayrıntılarını duyurdu. Bilgiler, menü ve broşürlerin yanı sıra dijital ekranlar ile karekod (QR) üzerinden de sunulabilecek.

Bakanlığın açıklamasına göre, işletmeler içerik ve alerjen bilgilerini QR kod aracılığıyla da paylaşabilecek.

Ancak bilgilendirmenin yalnızca QR kod üzerinden yapılması halinde, işletmelerin görünür bir alana şu ifadeyi içeren bir uyarı yerleştirmesi gerekecek:

“Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.”

Bu düzenlemeyle, dijital erişim imkanı olmayan tüketicilerin de bilgiye ulaşmasının güvence altına alınması amaçlanıyor.