Restoran ve kafelerde yeni dönem! Detaylı menü uygulaması başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda hizmeti sunulan işletmelerde tüketicinin daha fazla bilgilendirilmesini amaçlayan yeni bir düzenlemeye imza attı.

Buna göre restoran ve kafelerde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik ve kalori bilgilerinin müşterilerle paylaşılması zorunlu olacak.

Menüde içerik ve kalori bilgisi zorunlu

Bakanlık tarafından tüketiciyi bilgilendirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, toplu tüketim yapılan işletmelerde sunulan ürünlerin besin değerleri ve içerik detaylarının şeffaf şekilde sunulması gerekecek.

Hangi bilgiler paylaşılacak?

Yeni kurallar kapsamında işletmeler, sundukları ürünlere ilişkin şu bilgileri açıkça belirtmekle yükümlü olacak:

• Ürünün temel bileşenleri

• Enerji (kalori) miktarı

• Alerjen içerikler

• Alkol ya da domuz türevi bileşen içerip içermediği

Bilgilendirme farklı yöntemlerle yapılabilecek

Müşterilerin bilgilere kolay erişimi düzenlemenin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. İşletmeler bu bilgileri basılı menüler, panolar, broşürler ya da dijital ekranlar aracılığıyla sunabilecek.

Ayrıca QR kod sistemi de kullanılabilecek. Ancak bu yöntemin tercih edilmesi halinde, müşterilerin nasıl erişim sağlayacağına dair yönlendirmelerin menüde açık şekilde yer alması gerekecek.

Düzenleme ile tüketicilerin daha sağlıklı ve bilinçli tercihler yapmasının önü açılması hedefleniyor. Kalori ve içerik bilgilerine kolay erişim, özellikle diyet yapan ya da sağlık hassasiyeti bulunan bireyler için önemli bir kolaylık sağlayacak.

İşletmeler için kademeli geçiş süreci

Bakanlık, sektörün yeni sisteme uyum sağlayabilmesi için işletme türlerine göre farklı süreler tanıdı:

• Ulusal zincir restoranlar: 1 Temmuz 2026'ya kadar

• Aynı ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmeler: 31 Aralık 2026'ya kadar

• Diğer işletmeler: İçerik bilgileri için 31 Aralık 2026, kalori bilgileri için 31 Aralık 2027'ye kadar