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Restoranda Türk Lirası ile burnunu silen turist sınır dışı edildi

İstanbul'da bir restoranda burnunu sildiği Türk Lirası'yla hesap ödeyen ve o anları sosyal medyada paylaşan Filistin asıllı İsrail vatandaşı turist sınır dışı edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada videoyu paylaşan Mohamad Nader Badarneh'u "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Turist