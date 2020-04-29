Restoranlara nakit desteği için ‘ön ödemeli sipariş’ projesi

29 Nisan 2020

Yemeksepeti, salgın döneminde sadece paket servis ile işlerini yürütmeye çalışan restoranlara destek olabilmek için kullanıcılarının da katılımıyla bir kampanya düzenliyor. Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı “E-ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyasına Yemeksepeti, “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesi ile destek veriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen kampanyada kullanıcılar belirli miktarlardaki ‘Kazandıran Restoran Destek Çeki’ satın alarak, bu çekleri favori restoranlarında daha sonra kullanabilecek. Yemeksepeti’nin başlattığı kampanya sayesinde restoranlar, daha sonra karşılığını kullanıcılara yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlayacak.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ve projeye destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, projeyi tanıtmak üzere video konferans yöntemiyle bir basın toplantısı düzenledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu dönemde restoranlarımızın tek gelir kaynağı olan paket servis hizmetini artırmak ve dijitalleşmenin gücünden faydalanmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, “İşletmelerimizin bu dönemde en büyük sorunu finansmana erişim ve bu süreçten en çok etkilenen işletmelerden biri de restoranlar. Restoranlar şu an sadece paket servis hizmeti ile ayakta kalmaya çalışıyorlar ve birçok kişi evden çalıştığı için paket servis siparişlerinde de azalma var. Tüm bunların etkisiyle restoranların ciroları dörtte bire düşmüş durumda. Ayrıca, restoranların paket servis siparişlerinin azalması çalışan personelde de azalmaya sebep oluyor. Bu kampanya ile dijitalleşmeyi kullanarak koronavirüs sonrası normalleşme döneminde yapılacak, paket servis harcamalarını bugün işletme sermayesi olarak restoranlarımıza vermeyi amaçlıyoruz. Bu kampanya ile kullanıcılarımıza yarın yiyeceğin yemeği bugün al diye sesleniyoruz. Bugün yaklaşık yüzde 70’i TOBB üyesi olan 10 bin restoran bu kampanyadan faydalanabilecek. Restoranlarımız 10 bin ila 50 bin lira arasında finansmana bu kampanya ile ulaşabilecek” diye konuştu. Risarcıklıoğlu, bu kampanyayı kurgularken özellikle küçük esnaflara, yani mahalle restoranlarına destek vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Komisyon almayacak

Bu dönemde, restoranların masa müşterisi olmadığı için maalesef gelirleri azaldığını kaydeden Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Bu proje ile Yemeksepeti kullanıcıları, şu anda yemek siparişi versin ya da vermesin, favori restoranlarından çek satın alarak bu zorlu dönemde onlara destek olabilir” dedi. Aydın, Yemeksepeti’nin bu kampanya dahilinde toplanan para ya da bu bakiyelerle daha sonra verilecek siparişlerden hiçbir şekilde komisyon ya da gelir elde etmeyeceğini vurguladı. Çeklerin iki ay sonra kullanılabileceğini kaydeden Aydın ayrıca, restoranların kapanması durumda da bütün riski Yemeksepeti’nin yüklendiğini belirtti.



Kazandıran Restoran Destek Çeki Projesi nasıl işleyecek?

Projenin yaklaşık 10 bin restorana sunulacağını ve kampanyaya katılmayı kabul eden restoranların menülerine ürünler eklenecek. Kampanyaya katılan Yemeksepeti kullanıcıları, belirlenen miktarlarda destek çeki satın alarak, daha sonra favori restoranlarında bu çekleri kullanabilecek. Restoranların daha sonra karşılığını kullanıcılara yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlamasının hedeflendiği proje ile kullanıcılar, satın aldıkları çekler ile daha sonra ödedikleri bedelin daha fazlasını harcayabilecek. Böylece hem bu zorlu dönemde favori restoranlarını desteklemiş olacaklar, hem de bu dönem geçtikten sonra bu restoranlardan daha avantajlı bir tutar ile sipariş verebilme şansı yakalamış olacak.

Kazandıran Restoran Destek Çeki projesi ile Yemeksepeti kullanıcıları, satın aldıkları çekler ile daha sonra bu çekler için ödedikleri bedelin daha fazlasını harcayabilecekler. Örneğin bugün 40 TL ödenerek alacakları çeki, 60 gün sonra kullanıcılar 50 TL olarak harcayabilecekler. Programda “40 Öde - 50 Ye”, “75 Öde - 100 Ye” ve “150 Öde - 225 Ye” özelliklerinde 3 adet çek çeşidi bulunuyor. Kullanıcıların bugün ödedikleri 40 TL, 75 TL veya 150 TL değerindeki çekler karşılığında, satın aldıkları günü takip eden 60. günde, Cüzdan hesaplarına 50 TL, 100 TL ya da 225 TL bakiye yüklenecek ve bu bakiye çek satın alımı yapılan restoranda Cüzdan ile ödemelerde kullanılacak ve tarih kısıtlaması olmayacak. Ayrıca yüklenen Cüzdan bakiyesi ister tek seferde ister parça parça farklı siparişlerde kullanılabilecek. Kazandıran Restoran Destek Çeki projesi kapsamında Yemeksepeti'nin belirli kriterler çerçevesinde belirlediği restoranlar programa katılabilecek. Kampanya kurgulanırken özellikle küçük esnaflara, yani mahalle restoranlarına destek verilmesi hedeflendi için, her restoran kampanyada olmayacak. Çek ürünleri yalnızca Online Kredi/Banka Kartı ödeme yöntemi ile ödenen siparişlerde satın alınabilecek ve aynı sepette hem çek hem yemek siparişi verilebilecek. Öte yandan, bir sepette en fazla 1.000 TL değerinde çek satın alımı yapılabilecek.





