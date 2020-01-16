Restoranlarda alerjen madde uyarı zorunluluğu başladı

16 Ocak 2020

Mehmet KAYA

Restoran ve yemek sunan yerlerde menü ve diğer görünen yerlerde alerjen maddelerin yazılma zorunluluğu başladı. İlk etapta AB ile uyumlu şekilde sunulan yemeklerin herhangi bir aşamasında 14 alerjen maddeden biri veya daha fazlası kullanılmışsa bu belirtilmek zorunda olacak. Uygulamaya yönelik bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Bülent Şekerel, AB uygulamalarının Türkiye’ye adapte edilerek 14 maddenin belirtme zorunluluğunun getirildiğini, bunun Türkiye’ye de uyarlanarak en fazla alerjinin görüldüğü 7 besinin de eklenmesi gerektiğini söyledi.

Bülent Şekerel, alerjen maddelerin belirtilme zorunluluğunu desteklediklerini vurguladı. AB alerjen listesinin o ülkelerde en fazla görülen alerjilere dayalı olarak belirlendiğini kaydederek, “Her ülkede çocukluk çağında tüketilen, süt ürünleri, süt, yumurta gibi genel ortak alerjenler var. Ancak ülkelerde en fazla tüketilen besinler en fazla alerjiye yol açanlar arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki durum da farklıdır. Listenin Türkiye’de en fazla görülen alerjilere göre değiştirilmesini öneriyoruz” dedi.

Bülent Şekerel listeye; mercimek, nohut, bezelye, haşhaş tohumu, kabak çekirdeği, ay çekirdeği ve karabuğdayın eklenmesini önerdiklerini, bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığına başvurduklarını bildirdi. Bülent Şekerel, yemek hazırlayan kişilerin de eğitiminin güncellenmesi gerektiğini bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ile de girişim başlatmak istediklerini kaydetti.

AİD 2. Başkanı Can Kocabaş da daha önce alerjisi olan bir kişinin uyarısına rağmen yanlış bilgi verilmesi sonucu krize girdiği durumlarda ne olacağının belli olmadığını belirterek, uygulamayla bir hukuki sonuçlara yönelik de bir yaptırımın oluşturulması gerektiğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine göre yemeklerinde gluten içeren tahıllar, yumurta, hardal, kereviz, yer fıstığı, acı bakla, balık, soya fasulyesi, sert kabuklu meyveler, deniz kabukluları, yumakçalar, susam tohumu, süt ve bunların ürünleri ile kükürt dioksit ve sülfit bulunanlar bunu menülerine yazacak, restoranlarında görünür şekilde belirtecek.