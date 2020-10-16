Reuters'ten Sinop iddiası: S-400'lerin test sahası yakınlarında füze ateşlendi
Reuters'in iddiasına göre, Sinop'ta S-400'lerin test sahası yakınlarında füze ateşlendi.
Reuters Haber Ajansı, S-400'lerin denenmesi beklenen Sinop'ta, füze ateşlendiğini iddia etti.
Test atışları için Sinop kentine yerleştirilen Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin test atış sahası yakınlarında bir füze ateşlendi.
Reuters tarafından elde edilen görüntülerde Sinop kentinde gökyüzüne doğru bir duman sütununun yükseldiği görüldü.
Türkiye bu hafta içinde yayımladığı denizci ve havacılara uyarı notlarında Sinop açıklarında test atışları yapılacağını bildirmişti.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almasına karşı çıkan ABD, Rus füzelerinin F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehdit edeceği gerekçesiyle Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkardı ancak başka bir yaptırım uygulamadı.
Füzelerin fırlatılması Ankara ile Washington arasında gerilimin artmasına yol açabilir.