Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 Reyhanlı saldırısında patlayıcıları temin eden Temir Dükancı'yı yakaladı.

Dükancı'nın, Suriye’de hükümetin değişmesinin ardından Lübnan’a kaçma hazırlığı yaptığı, örgüt mensuplarıyla Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinde eylem planladığı, bu nedenle de sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.

Dükancı'nın izini süren MİT, Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyonla "turuncu kategori"de yer alan teröristi Türkiye’ye getirdi. Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018’de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.