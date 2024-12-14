Reyhanlı terör saldırısının kırmızı bültenle aranan sorumlusu Cengiz Sertel yakalandı!
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından, saldırıda kullanılan patlayıcıları Suriye'den Türkiye'ye getiren Cengiz Sertel yakalandı.
53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı terör saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda soktuğu tespit edilen Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.