Reyhanlı'ya roket saldırısı

25 Ocak 2018

Afrin'deki PYD/PKK'lı teröristler tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket saldırısı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre saat 21.10'da teröristlerin Afrin'den ateşlediği bir roket, Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki boş araziye düştü.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Polis terör saldırısı ile ilgili inceleme başlatırken, sınırda konuşlu topçu ve çok namlulu roket bataryaları anında terör örgütü mevzilerine misli ile karşılık verdi.

Kaynak: AA