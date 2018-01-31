Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 ölü

31 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra aynı mahallede başka bir eve de roket düştü.

Her iki olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Saldırılarda yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Hatay Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Roket isabet eden evlerde ve bazı araçlarda hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: AA