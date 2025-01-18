Reza Zarrab Dilara Altıntop ile evlendi mi? Düğünden görüntüler ortaya çıktı

ABD’nin İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD’de tutuklu yargılanan ve itirafçı olduktan sonra serbest kalan Reza Zarrab, Florida’nın Miami şehrinde yaşamını sürdürüyor.

Reza Zarrab geçen günlerde Bursalı Dilara Altıntop ile evleneceği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Zarrab’ın evlendiği yolundaki iddialar büyük oranda doğrulandı. Zarrab-Altıntop çiftinin düğününe ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı. Ayrıca an itibarıyla Altıntop'un Instagram hesabının profil fotoğrafında ikiliye benzeyen bir çiftin gelinlik ve damatlıklı düğün fotoğrafına benzer bir görsel yer alıyor.

Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında?

1990 doğumlu Dilara Altıntop, Bursalı bir aileden geliyor fakat uzun süredir ABD’de yaşıyor.

Dilara Altıntop, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda profesyonel yüzücü olarak yer aldı.

Reza Zarrab, müzisyen Ebru Gündeş’le 11 yıl süren evliliğini 2021 yılında anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.