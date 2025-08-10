Münevver Karabulut, Pınar Gültekin cinayetlerinin avukatı olan Rezan Epözdemir bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Epözdemir'in rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardımla suçlanırken bu gelişme sonrası "Rezan Epözdemir kimdir, kaç yaşında, nereli", "Rezan Epözdemir neden gözaltına alındı" sorusu peş peşe geliyor.

Rezan Epözdemir neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

Rezan Epözdemir kimdir?

24 Kasım 1984’te İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Rezan Epözdemir, aslen Siirt Baykanlı köklü bir aileye mensup. İlköğrenimini Haznedar Abdi İpekçi ve Dr. Refik Saydam ilköğretim okullarında, lise eğitimini ise Osman Ülkümen Lisesi’nde tamamladı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ikincilikle mezun olan Epözdemir, akademik çalışmalarına Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam etti.

Özel Hukuk alanında yüksek lisansını tamamlayan Epözdemir, Kamu Hukuku alanındaki doktora eğitimini “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” konulu teziyle bitirerek Hukuk Doktoru unvanı aldı.

Profesyonel kariyerine 2007’de Beşiktaş’ta kurduğu Analiz Hukuk Bürosu ile adım atan Epözdemir; ceza hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve spor hukuku başta olmak üzere birçok alanda bireysel ve kurumsal müvekkillere hizmet veriyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı birçok davada görev alan Epözdemir, 2009 yılında Münevver Karabulut cinayeti davasında Karabulut ailesinin avukatı olarak geniş kitlelerce tanındı.