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Rezervasyon sayısı 21 bini aştı

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan promosyon fiyatlarıyla yapılan toplam rezervasyon 21 bini aştı.

Rezervasyon sayısı 21 bini aştı
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye promosyon fiyatlarıyla yapılan toplam rezervasyonun 21 bini aştığını bildirdi.

Ekşi, Twitter’dan 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlere ait rezervasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 1-7 Kasım'da Antalya ve İzmir seferlerinde dolulukların yüzde 75'i aştığını kaydederek, "Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye promosyon fiyatları ile yapılan toplam rezervasyon sayısı 21 bini aştı. Büyük projeyi denemeye büyük talep var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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