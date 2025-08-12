Rezidansta ölü bulunan doktorun ardında bıraktığı not ortaya çıktı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, meslektaşları, Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Dr. Sedanur Bağdigen'den (35) bir süre haber alamadı.

Durumdan şüphelenen hekimler, Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren polis ekipleri ve meslektaşları, Bağdigen'i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sedanur Bağdigen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

'Daha önce intihar edecektim'

Dr. Sedanur Bağdigen'in ölmeden önce yazıp bıraktığı düşünülen "Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim" yazılı nota ulaşıldı.

İntihar notu incelenme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Dr. Sedanur Bağdigen'in bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu da yaptığı öğrenildi.