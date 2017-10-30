Rheinmetall: 'Gerilim' projelerimizi aksatıyor

30 Ekim 2017

Alman savunma şirketi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Almanya ve Türkiye arasındaki gerilimin planlanmış savunma projelerini sekteye uğrattığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan tasfiyeler ve Almanya'nın Türkiye'nin bu darbeye karıştığını söylediği kişileri iade etmeyi reddetmesi üzerine iki NATO müttefiki arasındaki ilişkiler gerildi.

DPA haber ajansında bugün yer alan söyleşisinde Papperger, Türkiye'deki savaş uçakları için mühimmat üretimi ve Türkiye'nin Leopard tanklarının yenilenmesi de dahil olmak üzere birçok projenin hâlâ iki hükümetin kararını beklediğini söyledi.

Papperger "Türkiye ile ilişkiler düzelmezse, Almanya'dan izin almak zor olacak" dedi.

DPA ayrıca, bozulan ilişkilerin Rheinmetall'ın tahmini 7 milyar euroluk (8.13 milyar dolar) Altay tank projesine katılma ihtimalini de zayıflattığını belirtti.

Habere göre, Rheinmetall ile Türkiye'de bir ortak girişimin sahibi olan Türk BMC şirketi, planlanan bin savaş tankından 100 ila 200 adetlik ilk dilimini üretmek için teklif verdi.

BMC, ihaleyi kazanırsa, Rheinmetall teorik olarak, yüzde 40 hissesine sahip olduğu ortak girişim RBSS aracılığıyla tankın üretiminde yer alabilir. Ancak bunun için Alman hükümetinin ihracat iznine ihtiyaç duyacak.

Papperger, Rheinmetall'ın Türkiye'de kendi tank fabrikasını kurmayı düşünmediğini söyledi.

Kaynak: Reuters