Risk algısı azaldı: Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalarda, ABD'deki yoğun makroekonomik veri takvimi ve şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, haftaya pozitif bir seyirle başlandı. İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının beklenenden daha az şiddetli geçmesi, küresel risk algısını bir nebze hafifletti ve piyasalar üzerindeki baskıyı azalttı.

ABD’de sanayi üretiminde önemli bir gösterge olan dayanıklı mal siparişleri eylül ayında yüzde 0,8 oranında gerilerken, Michigan Üniversitesi'nin ekim ayı tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edilerek 70,5'e çıkarıldı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,7’de sabit kalırken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1’den yüzde 3’e düştü.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz kararları açısından kritik önemde olacağını vurguluyor. Fed’in aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması beklenirken, piyasalardaki faiz indirim beklentisi yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bilanço döneminde güçlü şirket karlılıkları ekonomik aktivitenin canlı kaldığını gösterirken, bu durum enflasyonun Fed'in hedeflediği seviyeye gelmesinin zaman alabileceği beklentisini güçlendiriyor. New York Community Bank, bilançosunda ticari gayrimenkul kredilerinden kaynaklı zarar bildirirken, bu gelişme diğer banka hisselerinde de baskıya yol açtı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde enflasyonun gelecek yıl hedefe ulaşabileceğini, ancak ücret baskılarının risk oluşturduğunu belirtti. ECB’nin aralık ayında faiz indirimi yapması beklenirken, Avrupa piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya piyasalarında Japonya’da seçimlerin ardından pozitif bir hava gözlenirken, zayıf yenin ülkenin ihracatçı firmalarını desteklediği görülüyor. Çin Merkez Bankası’nın yeni kredi destek araçları açıklaması ve sanayi karlarının düşmesi de Asya borsalarında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Türkiye’de ise Borsa İstanbul, cuma günü pozitif bir kapanış yaptı ve BIST 100 endeksi yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puana ulaştı. Dolar/TL ise yüzde 0,2 artışla 34,3063 seviyesinden işlem gördü. Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek olarak izleneceğini kaydetti.

Bugün piyasalarda takip edilecek veriler

* 17.30: ABD Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi