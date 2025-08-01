Sosyal medyanın etkisiyle bir anda şöhret olan ve Benden Sonra’, ‘Beyaz Pabuçlar’ ve ‘Bu Kadın Hiç Ağlar Mı’ gibi şarkılarla tanınan Rıza Tamer’in Azerbaycan konserini iptal etmesi büyük yankı uyandırdı.

Peki Rıza Tamer, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki konserini neden iptal etti, konser iptaline gerekçe olarak yaptığı açıklama neydi?

Rıza Tamer, bir otelde vereceği konseri Azerbaycan’da Türk parasının geçmediği için iptal ettiğini öne sürdü.

Azerbaycan’daki organizatörlerle herhangi bir sorun yaşamadığını anlatan Tamer, “Ancak oraya vardığımda Türk lirasının geçmediğini fark ettim. Bu benim için bir kırılma noktasıydı. Türk parasının geçmediği hiçbir ülkede konser vermek istemiyorum" dedi.

Türk parası geçmediği için Avrupa turnesini de iptal ettiğini söyleyen Rıza Tamer’in Almanya, Hollanda ve Fransa’da konsere çıkmaması bekleniyor.

Rıza Tamer, Avrupa'daki Türklerden ve Kürtlerden çok özür dilediğini belirterek, Türk parasının geçmediği hiçbir ülkeden konserle ilgili telefon almak istemediğini sözlerine ekledi.

Rıza Tamer Pop Star Türkiye yarışmasında 3'üncü olmuştu. Sonrasında eşiyle ayrılan ve sokaklara düşen Tamer, sokakta çekilen bir videosuyla tekrar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.