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Rize sekiz gün sonra yine sele teslim

Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rize'de sekiz gün önce yaşanan sel felaketinden sonra, Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış nedeniyle yine dereler taştı, yollar kapandı, bazı ev ve iş yerlerini sular bastı.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Fındıklı'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından Arılı deresi taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.

Sağanak yağışın sürdüğü kentte mahsir kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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