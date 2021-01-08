Rize’de 290 gr ekmek 2,50 TL'den satışa sunulacak

Necati TUZCU

Rize’de 11 Ocak pazartesi gününden itibaren ekmeğin gramajı 290 grama yükseltilecek fiyatı 2,50 TL olarak uygulanacak.

Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler neticesinde ülke genelinde ekmek zamlarının gündemde olduğunu ve bu kapsamda Rize’de de ekmeğin Pazartesi gününden itibaren yeni gramaj ve fiyatlarla satışa sunulacağını kaydetti.

Başkan Kumbasar, ekmek üretiminde kullanılan ana maddelerden un ve mayadaki fiyat artışlarıyla doğalgaz, elektrik ve mazot fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle fırıncı esnafının artan maliyetleri karşılamakta zorlandığını kaydederek, Rize il genelinde 11 Ocak pazartesi gününden itibaren 280 gramı 2 TL’ye satılan ekmeğin gramajının 290’a, fiyatının ise 2,50 TL’ye çıkarılacağını söyledi.