Rize'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Edinilen ilk bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi. Rize'den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.