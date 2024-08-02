Rize'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Resmi Gazetede yayımlanan ilanan göre, Rize'nin İkizdere ilçesi, Ilıca Köyü sınırları içerisinde yer alan 1228,65 hektarlık alan 3 yıl süreyle jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı verilmek üzere açık artırma usulü ile ihale edilecek.

İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini Rize İl Özel İdaresi'nden bedelsiz temin edebilecek.