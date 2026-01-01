Rize'de okullar tatil mi, Rize Valiliği'nden açıklama geldi

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, yarın il genelinde tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.